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"الحركي الطبي المركزي" يطالب بالتراجع والعدول عن تشكيل المجلس المؤقت لنقابة الأطباء البشريين بالقطاع

"الحركي الطبي المركزي" يطالب بالتراجع والعدول عن تشكيل المجلس المؤقت لنقابة الأطباء البشريين بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالب المكتب الحركي الطبي المركزي بالمحافظات الجنوبية، التراجع والعدول عن تشكيل المجلس المؤقت لنقابة الأطباء البشريين في المحافظات الجنوبية.

واقترح المكتب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تشكيل لجنة مستقلة ورئيسها مستقل، ويكون هدفها الوحيد هو إجراء انتخابات في نقابة الأطباء خلال سقف زمني ستة شهور.

وأكد في البيان بأن الانتخابات هي حق مكفول للأطباء ولا يمكن مصادرته في أي ظرف من الظروف ولا بأي حجة من أي طرف كان.

وأضح الطبي المركزي أنه تم الاستيلاء على نقابة الأطباء في عام 2013، وكانت الأغلبية المطلقة لحركة فتح، حيث كان عشرة أعضاء من فتح وعضو واحد من الجبهة الشعبية.

وتاريخياً كانت الأغلبية المطلقة في هذه النقابة والجمعية لحركة فتح.

وأضاف المكتب الحركي: منذ الاستيلاء على النقابة منذ سبع سنوات، لم تجر أي انتخابات فيها، وذلك لعلمهم ويقينهم بالنتيجة مسبقا، وهذا مصادرة لحقوق الأطباء في المشاركة بالانتخابات واختيار من يمثلهم، مع العلم بانه في المخافظات الشمالية توجد حياة نقابية سليمة في كافة الجامعات والنوادي تشارك فيها كل الفصائل، ولا توجد حياة نقابية في غزة.

وأردف البيان: أن القرار الذي اتخذ من عدل غزة هو قرار غير عادل ولم يراع الكتلة الأكبر في مسيرة الانتخابات التي جرت مسبقا في نقابة الأطباء.

وأضاف: توسمنا خيرا في الخطوات للتي اتخذتها حركتا فتح وحماس في ملف المصالحة ووحدة الكل الفلسطيني، ونرى أن هذه الخطوة تؤثر على أجواء المصالحة المنشودة من أبناء شعبنا حيث نأمل ان تكون هناك انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وهذا أيضا في النقابات.

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