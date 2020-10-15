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(كنيست) يصادق على معاهدة السلام مع الإمارات

(كنيست) يصادق على معاهدة السلام مع الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
صادق (كنيست) الإسرائيلي اليوم الخميس على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات بأغلبية كبيرة، حيث صوت لصالح المعاهدة 80 عضوا وعارضها 13.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في كلمة أمام الكنيست، اليوم الخميس، إن "اتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة تعكس تغييرا في موقف الدول العربية تجاه إسرائيل".

وأضاف أن المعارضين للاتفاقية "يحذون حذو إيران وحماس وحزب الله والسلطة الفلسطينية"، معربا عن استغرابه لتصويت نواب في كنيست ضد هذه الاتفاقية.

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