التعليم بغزة: عملية التقييم التعليمية والصحية لطلبة "التوجيهي" مستمرة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التربية والتعليم في غزة، مساء اليوم الخميس، إنه استكملنا الأسبوع الأول من دوام طلبة الثانوية العامة وسنأخذ أسبوعًا آخر من أجل استكمال عمليات التقييم للمرحلة الأولى والتجهير للمراحل المقبلة لنتمكن من استئناف الدراسة في القريب العاجل.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن عملية التقييم لكافة الجوانب التعليمية والصحية لهذه المرحلة مستمرة، سعيًا لاستئناف المراحل الأخرى عندما تتهيأ الظروف.وعبرت عن شكرها وتقديرها العاملين من إداريين ومعلمين وفنيين وموظفي خدمات لما بذلوه من جهود مقدرة، كما ونشكر المجتمع المحلي على ما قدمه من دعم وإسناد.