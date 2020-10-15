إعادة افتتاح مساجد حي الأمل في خانيونس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الأقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء يوم الخميس، إعادة افتتاح مساجد حي الأمل بمحافظة خانيونس اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الجمعة.



وأوضحت الأوقاف في تصريحٍ مقتضب أنه "وبعد التواصل مع الجهات المختصة تقرر إعادة افتتاح مساجد حي الأمل".