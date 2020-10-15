نابلس: مصرع مواطن (42 عاماً) وعدة إصابات إثر حادث سير



وذكر المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفتي العمليات في شرطة محافظة طوباس ونابلس، تلقتا بلاغين عن حادث سير وقع في بلدة النصارية شرقي نابلس، وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث لمكان الحادث وباشروا التحقيق بظروفه.



وأضاف أنه على إثر الحادث، لقي مواطن (42 عاماً) مصرعه وصل للمستشفى التركي بطوباس، فيما وصلت مشافي نابلس عدة إصابات متفاوتة.



وأكد أن الشرطة باشرت إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله.

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (42 عاماً) مصرعه بحادث سير وقع بقرية النصارية شرقي نابلس، وعدة إصابات متفاوتة، وصلت مشافي نابلس.