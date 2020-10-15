مصرع مواطن بحادث سير في طوباس

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن الحادث وقع بين شاحنة ومركبة خصوصي، ونتج عنه أربع إصابات تم نقلها إلى المستشفى التركي بطوباس، حيث أعلن الأطباء عن وفاة أحدهم وإصابة ثلاثة أطفال كانوا برفقته.



وأضاف: أن قسم الحوادث بشرطة طوباس، فتح تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث، وتم إعلام النيابة العامة.

رام الله - دنيا الوطنتوفي مواطن يبلغ من العمر (60 عاماً)، وأصيب ثلاثة أطفال آخرون اليوم بحادث سير وقع على مفرق بلدة طمون، بمحافظة طوباس.