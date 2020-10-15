لجنة الطوارئ بخانيونس: تقدمنا بشكوى للنائب العام ضد بعض أصحاب المولدات التجارية
رام الله - دنيا الوطن
تقدمت لجنة الطوارئ المركزية بمحافظة خانيونس بشكوى للنائب العام مطالبةً فيها باتخاذ المقتضى القانوني ضد بعض أصحاب المولدات الكهربائية التجارية.
وقالت لجنة الطوارئ: إن بعض أصحاب المولدات قاموا بإيقاف تشغيل المولدات منذ يومين دون إشعار مسبق، مما عرّض مصالح المواطنين للخطر مخالفةً بذلك القوانين المعمول بها.
تقدمت لجنة الطوارئ المركزية بمحافظة خانيونس بشكوى للنائب العام مطالبةً فيها باتخاذ المقتضى القانوني ضد بعض أصحاب المولدات الكهربائية التجارية.
وقالت لجنة الطوارئ: إن بعض أصحاب المولدات قاموا بإيقاف تشغيل المولدات منذ يومين دون إشعار مسبق، مما عرّض مصالح المواطنين للخطر مخالفةً بذلك القوانين المعمول بها.
التعليقات