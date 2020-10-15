لجنة الطوارئ بخانيونس: تقدمنا بشكوى للنائب العام ضد بعض أصحاب المولدات التجارية

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رام الله - دنيا الوطن

تقدمت لجنة الطوارئ المركزية بمحافظة خانيونس بشكوى للنائب العام مطالبةً فيها باتخاذ المقتضى القانوني ضد بعض أصحاب المولدات الكهربائية التجارية.



وقالت لجنة الطوارئ: إن بعض أصحاب المولدات قاموا بإيقاف تشغيل المولدات منذ يومين دون إشعار مسبق، مما عرّض مصالح المواطنين للخطر مخالفةً بذلك القوانين المعمول بها.