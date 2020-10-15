ملادينوف: بناء المستوطنات غير قانوني وعقبة رئيسية أمام السلام

رام الله - دنيا الوطن

قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي وهو أحد العقبات الرئيسية أمام السلام، ودعا إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة المتعلقة بالاستيطان.





جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الخميس، تعقيبا على مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا على بناء ما يقارب من 5000 وحدة استيطانية، معظمها في مواقع نائية في عمق الضفة الغربية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





وأضاف ملادينوف، يشكل هذا العدد الكبير من الأبنية ومكانها مصدر قلق كبير لجميع أولئك الذين ما زالوا ملتزمين بتعزيز السلام الإسرائيلي الفلسطيني.





وتابع: تقوض هذه التحركات احتمالات تحقيق حل قائم على وجود دولتين من خلال التآكل المنهجي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة ومستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.



