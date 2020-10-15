شؤون فلسطينية

"الفلسطينية للمطاعم" بغزة: تعليمات حكومية بعودة العمل بالكافيهات والأندية الاجتماعية والمنتجعات

"الفلسطينية للمطاعم" بغزة: تعليمات حكومية بعودة العمل بالكافيهات والأندية الاجتماعية والمنتجعات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية، عن اتخاذ الجهات الحكومية بغزة مساء اليوم، قراراً بعودة العمل داخل الكافيهات والأندية الاجتماعية والمنتجعات وفق تفاهمات محددة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي صادر عن مجلس إدارتها، أن تعليمات حكومية صدرت بعودة العمل في المنتجعات السياحية والاندية الاجتماعية والكافيهات، وفقا لبروتوكول وإجراءات وزارة الصحة.

وقالت نائب رئيس الهيئة، ايمان عواد، بأن هذه التعليمات جاءت استجابة لخطط التعايش التي قدمها المجلس لجهات الاختصاص الحكومية المختلفة وعلى رأسها رئيس لجنة تسير العمل الحكومي الدكتور محمد عوض ووكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق ابو نعيم، والعميد فايق المبحوح مدير عام جهاز العمليات المركزية ورئيس خليه ادارة الازمة بوزارة الداخلية.

وتضمنت التوجيهات الحكومية تفاصيل وإجراءات العودة للعمل بالشراكة الكاملة مع الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية.

وبينت عواد على ان العودة للعمل ستكون بعد توقيع أصحاب المنشأت على تعهد خطي لدي الهيئة، يقضي بالالتزام ببرتوكول وزارة الصحة الخاص بإجراءات العمل داخل المنشأت السياحية، والذي تم اقراره بالتعاون مع مجلس إدارة الهيئة.

وأوضحت أن هذا القرار لا يسري حتى الان على صالات الافراح، وان البحث لا زال جاري للوصول الى اتفاق يقضي بعودة العمل وفقا لتطورات الحالة الوبائية.

وشكرت نائب رئيس الهيئة الحكومة في غزة بكافة مستوياتها الوزارية بداية برئيس لجنة تسير العمل الحكومي الدكتور محمد عوض، ووزارة الصحة ممثلة بوكيلها الدكتور يوسف ابو الريش، واللواء توفيق ابو نعيم وكيل وزارة الداخلية والامن الوطني، والعميد فايق المبحوح مدير عام جهاز العمليات المركزية ورئيس خليه ادارة الازمه بوزارة الداخلية والامن الوطني، ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية العاملة في الميدان لحماية شعبنا وتطبيق كافة الإجراءات والخطط الكفيلة بمواجهة جائحة كورونا المنتشرة اليوم بكل أسف في قطاع غزة.

وأكدت على أن هذا القرار ينبع من الحرص الكبير لدى المسؤولين، على استمرار دوران عجلة الاقتصاد في غزة، ودعم واسناد بقاء عمل مؤسسات وشركات القطاع السياحي والحفاظ على دورها التشغيلي الكبير.

وشددت عواد على أسس الشراكة والتعاون الكامل مع من وصفتهم "بالشركاء" في وزارة السياحة والداخلية والصحة ومختلف المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص بوزارة الصحة للوقاية وحماية المجتمع من تفشي فيروس (كورونا).

وأعلنت الالتزام الكامل بكل هذه الإجراءات، مطالبة كافة المستثمرين والاعضاء والعاملين في القطاع السياحي بضرورة التوجه لمقر الهيئة والإسراع في توقيع التعهد الخطي لدى الهيئة بالالتزام، والتقيد بكل التعليمات والتوجيهات الحكومية في هذا السياق داخل منشآتهم، لضمان الاستمرار في عمليات التشغيل والعمل.

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