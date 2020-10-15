وزارة الثقافة تنعى الشاعر حنا إبراهيم إلياس



يذكر أن الراحل حنا إبراهيم من مواليد عام 1927 من قرية البعنة في الجليل، وهي إحدى قرى الشاغور في فلسطين، أنهى دراسته الابتدائية في قريته البعنة وأنهى الثانوية في مدينة عكا، حيث منحه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 1995وسام القدس للثقافة والفنون والآداب.





وقد قلده إياه نيابة عن الرئيس الكاتب الفلسطيني أحمد دحبور الذي خاطبه ب: يا عمنا أبا إبراهيم. وقد تمّ تكريمه من أكثر من مؤسسة وطنية وأدبية.



تُرجمت بعض أعماله إلى عدة لغات منها: الروسية والإنجليزية، تناول الكثيرون من طلاب معاهد التعليم العالي (الكليات والجامعات) أدبه ضمن دراساتهم الأكاديمية.



رام الله - دنيا الوطننعت وزارة الثقافة الشاعر الراحل حنا إبراهيم إلياس الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 93 عاما.وقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، في بيان للوزارة، إننا نودع رمزاً من رموز الثقافة الفلسطينية وكاتباً عمل من أجل خدمة وطنه وأهله وقضى أعوامه في الشعر، وكان أحد أبرز مؤسسي مجلة الجديد التي نشر خلالها جل أعماله من شعر وقصص قصيرة.وأضاف أن الراحل يعدّ من أوائل الشعراء والكتاب الفلسطينيِّين المحليِّين المبدعين الذين وقفوا في طليعة شعراء المقاومة الذين كتبوا الشعر الوطني السياسي بعد نكبة عام 1948.وتقدمت الوزارة بأحر التعازي من عائلة الفقيد وأصدقائه وجموع المثقفين سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.