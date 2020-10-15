وزارة الثقافة تنعى الشاعر حنا إبراهيم إلياس

وزارة الثقافة تنعى الشاعر حنا إبراهيم إلياس
رام الله - دنيا الوطن
نعت وزارة الثقافة الشاعر الراحل حنا إبراهيم إلياس الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 93 عاما.
وقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، في بيان للوزارة، إننا نودع رمزاً من رموز الثقافة الفلسطينية وكاتباً عمل من أجل خدمة وطنه وأهله وقضى أعوامه في الشعر، وكان أحد أبرز مؤسسي مجلة الجديد التي نشر خلالها جل أعماله من شعر وقصص قصيرة.
وأضاف أن الراحل يعدّ من أوائل الشعراء والكتاب الفلسطينيِّين المحليِّين المبدعين الذين وقفوا في طليعة شعراء المقاومة الذين كتبوا الشعر الوطني السياسي بعد نكبة عام 1948.
وتقدمت الوزارة بأحر التعازي من عائلة الفقيد وأصدقائه وجموع المثقفين سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
يذكر أن الراحل حنا إبراهيم من مواليد عام 1927 من قرية البعنة في الجليل، وهي إحدى قرى الشاغور في فلسطين، أنهى دراسته الابتدائية في قريته البعنة وأنهى الثانوية في مدينة عكا، حيث منحه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 1995وسام القدس للثقافة والفنون والآداب.
تُرجمت بعض أعماله إلى عدة لغات منها: الروسية والإنجليزية، تناول الكثيرون من طلاب معاهد التعليم العالي (الكليات والجامعات) أدبه ضمن دراساتهم الأكاديمية.
نعت وزارة الثقافة الشاعر الراحل حنا إبراهيم إلياس الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 93 عاما.
وقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، في بيان للوزارة، إننا نودع رمزاً من رموز الثقافة الفلسطينية وكاتباً عمل من أجل خدمة وطنه وأهله وقضى أعوامه في الشعر، وكان أحد أبرز مؤسسي مجلة الجديد التي نشر خلالها جل أعماله من شعر وقصص قصيرة.
وأضاف أن الراحل يعدّ من أوائل الشعراء والكتاب الفلسطينيِّين المحليِّين المبدعين الذين وقفوا في طليعة شعراء المقاومة الذين كتبوا الشعر الوطني السياسي بعد نكبة عام 1948.
وتقدمت الوزارة بأحر التعازي من عائلة الفقيد وأصدقائه وجموع المثقفين سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
يذكر أن الراحل حنا إبراهيم من مواليد عام 1927 من قرية البعنة في الجليل، وهي إحدى قرى الشاغور في فلسطين، أنهى دراسته الابتدائية في قريته البعنة وأنهى الثانوية في مدينة عكا، حيث منحه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 1995وسام القدس للثقافة والفنون والآداب.
وقد قلده إياه نيابة عن الرئيس الكاتب الفلسطيني أحمد دحبور الذي خاطبه ب: يا عمنا أبا إبراهيم. وقد تمّ تكريمه من أكثر من مؤسسة وطنية وأدبية.
تُرجمت بعض أعماله إلى عدة لغات منها: الروسية والإنجليزية، تناول الكثيرون من طلاب معاهد التعليم العالي (الكليات والجامعات) أدبه ضمن دراساتهم الأكاديمية.
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