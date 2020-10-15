أبو مرزوق: الاعتقال الإداري يجب أن يتوقف فهو مخالف لكل القوانين والأعراف الإنسانية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن الأسير ماهر الأخرس، "هو المتكلم والجميع يستمع".
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن الأسير ماهر الأخرس، "هو المتكلم والجميع يستمع".
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن الأسير الأخرس يحارب ظلم الاحتلال ويرفض الاعتقال الإداري بالإضراب منذ81 يوماً.
وتابع: "ماهر لم ينس القدس وسط معاناته وتمنى الصلاة فيها، وهذاحال الفلسطيني الصامد. الاعتقال الإداري يجب أن يتوقف فهو مخالف لكل القوانين والأعراف الإنسانية".
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