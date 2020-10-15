أبو مرزوق: الاعتقال الإداري يجب أن يتوقف فهو مخالف لكل القوانين والأعراف الإنسانية





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن الأسير الأخرس يحارب ظلم الاحتلال ويرفض الاعتقال الإداري بالإضراب منذ81 يوماً.





وتابع: "ماهر لم ينس القدس وسط معاناته وتمنى الصلاة فيها، وهذاحال الفلسطيني الصامد. الاعتقال الإداري يجب أن يتوقف فهو مخالف لكل القوانين والأعراف الإنسانية".

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن الأسير ماهر الأخرس، "هو المتكلم والجميع يستمع".