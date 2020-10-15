قلقيلية: إغلاق بلدة جيوس لمدة 48 ساعة تبدأ من اليوم

قرر محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، إغلاق بلدة جيوس لمدة 48 ساعة تبدأ من اليوم الخميس.





يأتي ذلك على إثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة، إلى 25، وتمكين الطب الوقائي من تتبع الخارطة الوبائية واخذ الفحوصات اللازمة وانتظار نتائج الفحوصات، والحد من انتشار الفيروس.



وجدد المحافظ التأكيد على ما تم الإعلان عنه سابقا، مناشداً أهلنا في المحافظة بضرورة التقيد بالتعليمات وعدم إقامة الاحتفالات والأعراس والتجمعات أو المشاركة فيها، ونؤكد أننا سنتعامل مع المخالفين.

رام الله - دنيا الوطن