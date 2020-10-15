سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبدالله كميل اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد.



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الإصابتين في "ديراستيا" و"الزاوية".



ووصل عدد الحالات النشطة في المحافظة، إلى 76 حالة، وعدد حالات التعافي، 473.