سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبدالله كميل اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الإصابتين في "ديراستيا" و"الزاوية".
ووصل عدد الحالات النشطة في المحافظة، إلى 76 حالة، وعدد حالات التعافي، 473.
أعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبدالله كميل اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الإصابتين في "ديراستيا" و"الزاوية".
ووصل عدد الحالات النشطة في المحافظة، إلى 76 حالة، وعدد حالات التعافي، 473.
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