إسرائيل: إعادة فتح المصالح التجارية وإلغاء قيود الخروج من المنازل





الجدير بالذكر أن معظم أعضاء (كابينت) رفضوا اقتراح درعي.



وسيصوت الوزراء على إعادة فتح الأطر التربوية للطفولة المبكرة حتى سن السادسة في وقت لاحق، وتأجل الى مساء السبت المقبل النقاش حول البلدات الحمراء، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وبدوره أوضح وزير المالية، يسرائيل كاتس أن القرار سيتيح لجزء هام من المرافق العودة الى العمل، ومنع فقدان ناتج محلي بمبلغ 13 مليار شيكل، وتقليل نسب البطالة.وأعرب مدير عام وزارة الصحة، البروفسور حيزي ليفي عن معارضته للآلية التي اقترحها اليوم، الوزير اريه درعي على (كابينت كورونا)، والقاضية باتاحة المجال أمام تنظيم حفلات الزفاف في أماكن مفتوحة بحضور مئتي شخص خلال فترة (كورونا).وأكد ليفي ان هذه الحفلات، في جميع القطاعات، كانت من بين الأسباب الرئيسية لتفاقم عدد الإصابات بالفيروس خلال الموجة الثانية من تفشي الوباء، مشيراً إلى خطر أن يظن الجمهور أنه تم زوال الوباء في حال تم إقرار ذلك.