القدس: عشرات الإصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط بالقدس.



واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت الشارع الرئيسي بمخيم شعفاط، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو البيوت والسكان والمركبات والحافلات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت: أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح البنايات والمجمعات التجارية، ولاحقت الشبان في الشارع، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للادموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.



وأغلقت قوات الاحتلال أغلقت المحال التجارية في الشارع الرئيسي بالمخيم أبوابها، خلال اقتحام المخيم.