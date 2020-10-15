إيطاليا: تسجيل ارتفاع قياسي يومي بعدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)

سجلت إيطاليا اليوم الخميس، ارتفاعاً قياسياً بعدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، على أساس يومي.





وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 8804 خلال 24 ساعة الماضية، مقابل 7332 في بيانات أمس الأربعاء، لتصل إلى مستوى 381602.



ووصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 36372 متوفيا، بعد تسجيل 83 حالة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الماضي، مقارنة مع 43 في إحصائية الأربعاء.





رام الله - دنيا الوطن