الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

سجل الأردن اليوم الخميس، 25 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 2459 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الوفيات إلى 282 حالة، وعدد حالات الإصابة في المملكة، إلى 33,009.



وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 99 حالة شفاء، فيما تمّ إجراء (27648) فحصا مخبريّا اليوم.





رام الله - دنيا الوطن