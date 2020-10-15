شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا من القدس وآخر من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابا من القدس وآخر من بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابين، أحدهما من مدينة القدس المحتلة، والأخر من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وفي التفاصيل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب المقدسي  محمد تفاحة من شارع السلطان سليمان في القدس المحتلة.

وأقدمت قوات الاحتلال على إيقاف المواطنين الوافدين للبلدة القديمة بالقدس المحتلة وعمدت إلى التدقيق في الهويات ومنعت من هم خارج البلدة القديمة من دخولها.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمود مراد ملش (22 عاماً)، أثناء اقتحامها منطقة خلايل اللوز جنوب المدينة.

ويستهدف الاحتلال أهالي الضفة الغربية عموما والمقدسيين على وجه الخصوص من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

وشهدت مدينة القدس تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.

أخبار ذات صلة

مصرع مواطن بحادث سير في طوباس

مصرع مواطن بحادث سير في طوباس

لجنة الطوارئ بخانيونس: تقدمنا بشكوى للنائب العام ضد بعض أصحاب المولدات التجارية

لجنة الطوارئ بخانيونس: تقدمنا بشكوى للنائب العام ضد بعض أصحاب المولدات التجارية

ملادينوف: بناء المستوطنات غير قانوني وعقبة رئيسية أمام السلام

ملادينوف: بناء المستوطنات غير قانوني وعقبة رئيسية أمام السلام

عورتاني يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم التعليم في ظل (كورونا)

عورتاني يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم التعليم في ظل (كورونا)

&#34;الفلسطينية للمطاعم&#34; بغزة: تعليمات حكومية بعودة العمل بالكافيهات والأندية الاجتماعية والمنتجعات

"الفلسطينية للمطاعم" بغزة: تعليمات حكومية بعودة العمل بالكافيهات والأندية الاجتماعية والمنتجعات

وزارة الثقافة تنعى الشاعر حنا إبراهيم إلياس

وزارة الثقافة تنعى الشاعر حنا إبراهيم إلياس

أبو مرزوق: الاعتقال الإداري يجب أن يتوقف فهو مخالف لكل القوانين والأعراف الإنسانية

أبو مرزوق: الاعتقال الإداري يجب أن يتوقف فهو مخالف لكل القوانين والأعراف الإنسانية

قلقيلية: إغلاق بلدة جيوس لمدة 48 ساعة تبدأ من اليوم

قلقيلية: إغلاق بلدة جيوس لمدة 48 ساعة تبدأ من اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بحادث سير في طوباس

مصرع مواطن بحادث سير في طوباس

عورتاني يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم التعليم في ظل (كورونا)

عورتاني يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم التعليم في ظل (كورونا)

وزارة الثقافة تنعى الشاعر حنا إبراهيم إلياس

وزارة الثقافة تنعى الشاعر حنا إبراهيم إلياس

أبو مرزوق: الاعتقال الإداري يجب أن يتوقف فهو مخالف لكل القوانين والأعراف الإنسانية

أبو مرزوق: الاعتقال الإداري يجب أن يتوقف فهو مخالف لكل القوانين والأعراف الإنسانية

قلقيلية: إغلاق بلدة جيوس لمدة 48 ساعة تبدأ من اليوم

قلقيلية: إغلاق بلدة جيوس لمدة 48 ساعة تبدأ من اليوم

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

القدس: عشرات الإصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط

القدس: عشرات الإصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط

الاحتلال يعتقل شابا من القدس وآخر من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابا من القدس وآخر من بيت لحم

منوعات

صور: مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ومتابعون: &#34;مش شبهك خالص&#34;

صور: مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ومتابعون: "مش شبهك خالص"

محمد رياض يروي اللحظات الأخيرة لـ&#34;محمود ياسين&#34;: دعواتكم لرانيا وشهيرة

محمد رياض يروي اللحظات الأخيرة لـ"محمود ياسين": دعواتكم لرانيا وشهيرة

نبيلة عبيد تقدم وصفة الجمال: ممارسة الرياضة سر حفاظي على نفسي

نبيلة عبيد تقدم وصفة الجمال: ممارسة الرياضة سر حفاظي على نفسي

شاهد: أصالة بوصلة رقص وأحضان مع رامي صبري وتامر حبيب

شاهد: أصالة بوصلة رقص وأحضان مع رامي صبري وتامر حبيب

بعد مصرع فتاة المعادي..رانيا يوسف:&#34;مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقا الإعدام&#34;

بعد مصرع فتاة المعادي..رانيا يوسف:"مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقا الإعدام"

شاهد: هل تتذكرون &#34;خيرو&#34; بـ&#34;أحلام ابو الهنا&#34;؟.. شاهدوها بأحدث صورة بعد 20 عام

شاهد: هل تتذكرون "خيرو" بـ"أحلام ابو الهنا"؟.. شاهدوها بأحدث صورة بعد 20 عام

شاهد: محمود ياسين الحفيد يوضح أسباب وفاة جدّه

شاهد: محمود ياسين الحفيد يوضح أسباب وفاة جدّه

إسرائيل تُقرر سحب تصاريح الفنان الفلسطيني محمد عساف بسبب &#34;مقاطع فيديو&#34;

إسرائيل تُقرر سحب تصاريح الفنان الفلسطيني محمد عساف بسبب "مقاطع فيديو"

شاهد: ما الذي عجزت هنا الزاهد عن تغييره في أحمد فهمي؟

شاهد: ما الذي عجزت هنا الزاهد عن تغييره في أحمد فهمي؟

شاهد: فيديو قديم يوثّق علاقة الصداقة بين عمرو دياب وعامر منيب

شاهد: فيديو قديم يوثّق علاقة الصداقة بين عمرو دياب وعامر منيب

عربي

مقتل 13 جندياً في اشتباكات بين الجيش الصومالي وحركة (الشباب)

مقتل 13 جندياً في اشتباكات بين الجيش الصومالي وحركة (الشباب)

قناة إسرائيلية: السودان يقبل العرض الأمريكي ويُقرر التطبيع مع إسرائيل

قناة إسرائيلية: السودان يقبل العرض الأمريكي ويُقرر التطبيع مع إسرائيل

الصحة العُمانية: وقعنا اتفاقيات لتوفير لقاح ضد (كورونا)

الصحة العُمانية: وقعنا اتفاقيات لتوفير لقاح ضد (كورونا)

قتلى وجرحى في مواجهات قبلية عنيفة بدولة عربية

قتلى وجرحى في مواجهات قبلية عنيفة بدولة عربية