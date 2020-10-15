الاحتلال يعتقل شابا من القدس وآخر من بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابين، أحدهما من مدينة القدس المحتلة، والأخر من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.



وفي التفاصيل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب المقدسي محمد تفاحة من شارع السلطان سليمان في القدس المحتلة.



وأقدمت قوات الاحتلال على إيقاف المواطنين الوافدين للبلدة القديمة بالقدس المحتلة وعمدت إلى التدقيق في الهويات ومنعت من هم خارج البلدة القديمة من دخولها.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمود مراد ملش (22 عاماً)، أثناء اقتحامها منطقة خلايل اللوز جنوب المدينة.



ويستهدف الاحتلال أهالي الضفة الغربية عموما والمقدسيين على وجه الخصوص من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



وشهدت مدينة القدس تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.