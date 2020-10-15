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دولي

درعي وبينت يهاجمان نتنياهو بسبب إغلاقات (كورونا)

درعي وبينت يهاجمان نتنياهو بسبب إغلاقات (كورونا)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونفتالي بينت رئيس حزب (يمينا)
رام الله - دنيا الوطن
غادر رئيس حزب شاس، وزير الداخلية أرييه درعي اجتماع (كابينت كورونا) غاضبًا، فيما أشار مقربون منه بأنه خاب أمله من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

بدوره، هاجم رئيس حزب (يمينا) نفتالي بينت تصريحات نتنياهو بعد أعرب عن نيته باستمرار الإغلاق. 

وقال بينت: "سيد نتنياهو الإغلاق ليس نجاحًا، بل ضربة مدمرة لحياة الملايين من الناس.. الإغلاق الثاني غير الضروري هو نتيجة لفشل إداري رهيب لحكومتك، كان الإغلاق الأول ضروريًا وكان يهدف إلى منحنا فترة راحة من آيار/ مايو إلى حزيران/ يونيو، لكنك لم تفعل شيئًا لمنع الإغلاق الثاني". 

ووجه حديثه لنتنياهو: "لقد قدمت لك بالفعل خطة لمنع الإغلاق الثاني في حزيران/ يونيو ولم تفعل شيئًا حيال ذلك".

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