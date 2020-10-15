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مصادر سودانية تنفي الموافقة على التطبيع مع إسرائيل

مصادر سودانية تنفي الموافقة على التطبيع مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
نفى مصدر في مجلس السيادة السوداني، اليوم الخميس، صحة ما روّجت له وسائل إعلام إسرائيلية عن توجه المجلس لإقرار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونفى مصدر رفيع المستوى في مجلس السيادة، وفق ما نقلت قناة (العربي الجديد)، موافقة المجلس على التطبيع.

وأوضح المصدر أنّ المجلس لم يعقد اجتماعاً أمس الأربعاء، مشيراً إلى أنّ الاجتماع مقررٌ اليوم الخميس، وأنّ موضوع التطبيع ليس على جدول أعماله، مشدداً على أن "لا جديد في هذا الملف".

وكان موقع قناة (i24NEWS) الإسرائيلية قد قالت، نقلاً عما أسماه "مصدراً مطلعاً": إن مجلس السيادة قرر قبول العرض الأميركي والتطبيع مع إسرائيل، وذلك بعد نقاش "صعب" دار خلال اجتماع للمجلس، أمس الأربعاء.

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