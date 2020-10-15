وزير الخارجية الإسرائيلي: سنوقع المزيد من الاتفاقيات مع الإمارات الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، أن حكومته ستوقع المزيد من الاتفاقيات، مع أبو ظبي، خلال زيارة وفد إماراتي إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل.



وقال اشكنازي في كلمة بمقر (كنيست) الإسرائيلي، اليوم الخميس: "في الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يقوم وفد من الإمارات بزيارة إسرائيل".



وأضاف، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول): "عًقدت وزارة الخارجية في الأسابيع الماضية، العديد من مجموعات العمل مع شركاء من معظم الوزارات الحكومية، بهدف تنظيم إقامة العلاقات وصياغة اتفاقيات التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات".



وذكر أشكنازي "يدور الحديث عن اتفاقيات ستسمح برحلات مباشرة للشركات من إسرائيل إلى الإمارات، واختراق أسواق جديدة للتكنولوجيا الإسرائيلية، وطاقة استثمارية ستقدم مساهمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، وإنشاء بعثات إسرائيلية رسمية في الخليج ، والتعاون في التعامل مع فيروس (كورونا) والعديد من المجالات الأخرى".



وختم اشكنازي حديثه، بالقول: "أتمنى مخلصًا أن نتمكن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل من التوقيع على بعضها، وسنرى قريبًا سياحًا ورجال أعمال يزورون كلا البلدين، ويقومون بجولة في شوارع أبو ظبي والشاطئ، وكذلك شواطئ تل أبيب وجميع أنحاء إسرائيل".