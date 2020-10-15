شؤون فلسطينية

وزير المالية: احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة تكرر أكثر من 10 مرات

وزير المالية: احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة تكرر أكثر من 10 مرات
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير المالية شكري بشارة، إلى مساندة الموقف الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للموافقة على مطالبنا المتكررة لإصلاح نظام التحاسب، والتراجع عن الإجراءات التعسفية التي فرضتها من طرف واحد عبر السنوات الماضية.

ووفق وكالة (وفا) فقد جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي الافتراضي، اليوم الخميس، بمشاركة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي ميرزا حسن، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، وطاقم من موظفي الوزارة.

وقال إن احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة تكرر أكثر من 10 مرات، كوسيلة ضغط وابتزاز للقيادة الفلسطينية، الأمر المرفوض من قبل القيادة والحكومة وشعبنا برمته.

وقدم بشارة عرضا مقتضبا حول الوضع المالي للحكومة الفلسطينية، والانعكاس المالي على الخزينة العامة نتيجة انتشار جائحة (كورونا) في فلسطين منذ شهر آذار/ مارس الماضي، بالتزامن مع مواجهة سياسية إضافية مع الطرف الإسرائيلي، والذي نتج عنها انقطاع التنسيق والتواصل، بما فيه آليات التقاص والتحاسب التي تحكم استرداد أموال المقاصة.

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