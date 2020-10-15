شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: نؤكد استمرار دعم (أونروا) سياسيًا وماليًا

الاتحاد الأوروبي: نؤكد استمرار دعم (أونروا) سياسيًا وماليًا
رام الله - دنيا الوطن
أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، استمرار دعم الاتحاد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأشار بوريل خلال الحوار الاستراتيجي الوزاري الثالث الافتراضي حول (أونروا)، اليوم الخميس، الذي شارك بتنظيمه وزيرا الخارجية السويدي والأردني، إلى استمرار دعم الاتحاد القوي لـ (أونروا) سياسيا وماليا، مؤكدا أهمية هذا الدعم في ضوء انتشار جائحة (كورونا).

وذكر أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، يعتبرون من أكبر المساهمين في ميزانية (أونروا)، حيث يقدمون حوالي 60٪ من التمويل، لافتا إلى أن الاتحاد سيواصل بذل قصارى جهده للوصول إلى المانحين الجدد الحاليين والمحتملين، مثمنا مبادرة الأردن والسويد لتنظيم مؤتمر دولي في بداية العام المقبل.

وشدد بوريل على أن عمل (أونروا) يظل حاسما لجميع اللاجئين الفلسطينيين ومستقبلهم، فضلا عن قابلية حل الدولتين للحياة، واستقرار المنطقة وأمنها.

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