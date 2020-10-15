الاحتلال يخطر بوقف بناء سبعة منازل جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف البناء في سبعة منازل بمسافر يطا جنوب الخليل.



وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة البويب شمال شرق يطا وأخطرت بوقف العمل في بناء سبعة منازل تعود للمواطنين: خليل حسن مهانية ونجليه جهاد وإبراهيم، وعمران أبو صبيح، ونجيب الجعبري ونجله، وآخر لعائلة أبو عجمية.