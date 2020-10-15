مصطفى البرغوثي: غانتس تابع نتنياهو الصغير يكرر نفس الكذب والخداع

مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بأن "إسرائيل تمدُ يد السلام للفلسطينيين" بأنها نموذج للكذب والخداع الذي يكرره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يصر غانتس على أن يكون التابع الصغير له.



وقال البرغوثي، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": ما يراه الفلسطينيون على أرض الواقع هو يد الاستعمار الاستيطاني والقمع والتنكيل واحتلال تحول إلى أبشع منظومة للفصل والتمييز العنصري.



وأضاف البرغوثي، أن ما تفوه به نتنياهو في الكنيست من تفاخر وقح ومن تهديدات بسحق الفلسطينيين بالقوة مردود عليه، ولو قرأ تاريخ الطغاة في العالم وتاريخ أسلافه من بن غوريون وشارون إلى باراك سيدرك أن جبروته لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولا تصميمه على نيل الحرية والكرامة، "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".