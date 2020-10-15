شؤون فلسطينية

أبو الغيط: عودة إسرائيل للنشاط الاستيطاني تناقض ادعاءات السعي للسلام والاستقرار بالمنطقة

أبو الغيط: عودة إسرائيل للنشاط الاستيطاني تناقض ادعاءات السعي للسلام والاستقرار بالمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قيام إسرائيل بالإعلان عن موافقة الحكومة على بناء ألفي وحدة استيطانية جديدة.

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم الخميس: "إن عودة إسرائيل للنشاط الاستيطاني مرفوضة ومُدانة، وتُناقض ادعاءات الحكومة الحالية بالسعي للسلام والاستقرار في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية".

واعتبر النشاط الاستيطاني عائقاً هائلاً أمام تطبيق حل الدولتين، مشيرا الى ان إصرار حكومة نتنياهو على المضي قُدماً في البناء الاستيطاني لإرضاء المكونات اليمينية المتطرفة داخلها يعكس إصرارها على رفض تطبيق هذا الحل، بل والعمل على تدمير فرص تحقيقه في المستقبل.

وأوضح ابو الغيط، أن المستوطنات تُعَد غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي، وبنص قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2334 الذي أكد على رفض الأمم المتحدة الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على الأراضي المحتلة.

وشدد الأمين العام، على ضرورة تحمل العالم مسئولياته إزاء محاولات حكومة نتنياهو استئناف النشاط الاستيطاني لخدمة أغراضها الداخلية، خاصة وأن هناك ما يُشير إلى أن خططاً أخرى للبناء الاستيطاني يجري الاعداد للإعلان عنها قريباً.

وأوضح البيان أن أبو الغيط كان قد تناول هذا الأمر مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام "نيكولاي ميلادينوف" لدى لقائهما بمقر الأمانة العامة، مُضيفاً أن إعلان الحكومة الإسرائيلية أمس عن بناء 2166 وحدة استيطانية في الضفة الغربية يُعد تدميراً لأي جهود مستقبلية لإحياء التسوية.

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