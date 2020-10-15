فتوح يطلع القنصل العام السويدي على آخر مستجدات ملف المصالحة الفلسطينية

أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المفوض العام للعلاقات الدولية روحي فتوح، القنصل العام السويدي جيسيكا أولسن على المحادثات التي اجريت بين حماس والفصائل الفلسطينية، والتقدم الايجابي والتوافق بين الفصائل الفلسطينية على إجراء الإنتخابات العامه التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.



وأوضح فتوح خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، بأن كل الوطن الفلسطيني يدعو إلى إجراء الإنتخابات الشرعية الفلسطينية.



من جانبها، أكدت أولسن وقوف بلادها إلى جانب الحق الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما شددت على أن السويد من الدول الداعمة لحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتأكد دعم دولة السويد للإنتخابات الديمقراطية الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطن