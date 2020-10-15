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دولي

الصحة العالمية تُحذر: أوروبا في خطر كبير جراء (كورونا)

الصحة العالمية تُحذر: أوروبا في خطر كبير جراء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
حذر الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن تطور وباء (كوفيد- 19) في أوروبا يشكل "مصدر قلق كبير"، مع أن الوضع لا يشبه ما حدث في الربيع.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغه، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "إن عدد الإصابات اليومية يرتفع وحالات الدخول إلى المستشفيات كذلك"، موضحاً أن (كوفيد -19) أصبح السبب الخامس للوفاة، وتم بلوغ عتبة الألف وفاة يومياً، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

إلا أنه أوضح "مع أننا نسجل زيادة في عدد الإصابات بمقدار الضعفين أو الثلاثة أضعاف يوميًا مقارنة بذروة شهر نيسان/ أبريل، فإننا لا نزال نرصد وفيات أقل بخمس مرات"، مشددًا على أهمية التدابير الجديدة السارية في جميع أنحاء أوروبا للحد من انتقال الفيروس.

واعتبر كلوغه أنها "ردود مناسبة وضرورية لما تخبرنا به البيانات عن انتقال العدوى ومصادرها التي تحدث في المنازل والأماكن العامة المغلقة، ولدى الأشخاص الذين لا يحترمون تدابير الحماية الذاتية".

وسجلت منطقة أوروبا، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي تضم 53 دولة بما في ذلك روسيا، أكثر من 7.25 ملايين إصابة رسمية ونحو 250 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، وفقًا لجدول مراقبة المنظمة.

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