شؤون فلسطينية

مباحث (كورونا) تُغلق 66 محلًا ومنشأة مخالفة بقطاع غزة

مباحث (كورونا) تُغلق 66 محلًا ومنشأة مخالفة بقطاع غزة
غزة- دنيا الوطن
تُواصل دائرة مباحث (كورونا)، بالمباحث العامة في الشرطة بقطاع غزة، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس (كورونا).

وفي تقريرها اليومي؛ أوضحت مباحث (كورونا) أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 66 محلًا ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني.

وأوضحت المباحث، أنها أوقفت 12 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وذكرت، أنها أوقفت 45 مواطناً، خالفوا قرار حظر التجول في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 32 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأشارت دائرة مباحث (كورونا) إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة، حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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