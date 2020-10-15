شؤون فلسطينية

"حرية" يرسل بلاغاً للمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي بشأن الأسير ماهر الأخرس

"حرية" يرسل بلاغاً للمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي بشأن الأسير ماهر الأخرس
رام الله - دنيا الوطن
أرسل تجمع المؤسسات الحقوقية حرية اليوم الخميس،
 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2020م بلاغاً إلى المقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ريتشارد فولك.

وقال التجمع في بلاغه، "أنه منذ تاريخ 27 من تموز/ يوليو الماضي، اعتقلت جنود الاحتلال الإسرائيلي الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس (49 عاماً)، أمام أفراد عائلته من قرية سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ومن لحظة اعتقاله، أعلن الأسير الأخرس إضرابه عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري التعسفي وغير القانوني، ودون سبب".

ويدخل الأسير الأخرس يومه الـ 80 من الإضراب عن الطعام، نقل على إثره إلى مستشفى (كابلان)، تنقل قبلها في عدة سجون ومنها سجن الرملة سيئ السمعة، ووضع خلالها في العزل الانفرادي ومنع من الزيارة، رغم أنه يعاني من أمراض مزمنة أبرزها ارتفاع ضغط الدم.

وقال التجمع بأنه منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي والاعتقال الاداري يطارد الفلسطينيين وتستخدمه أجهزة مخابراته كقيد على حريتهم بهدف إذلالهم والنيل من حريتهم وتعطيل وتقييد حركتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويحتجز الفلسطينيون تحت مسمى معتقل إداري لفترات طويلة ودون تهم واضحة، ودون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامي للقيام بهذه المهمة، بحجة أنها ملفات سرية أو ما تطلق عليه "الملفات الحمراء"، وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 4 آلاف فلسطيني بينهم نحو 350 أسيرا في الاعتقال الإداري.

وأكد التجمع ان هذه السياسة تخالف القانون الدولي، وتنتهك حق الاسرى في حقوقهم وحريتهم إضافة إلى كونها تمثل جريمة ضد الإنسانية، وتنتهك حقوقهم في سجون الاحتلال، ويعتبر الاعتقال الإداري التي تمارسه سلطات الاحتلال في إطار نظام ممنهج
ومشرع من أعلى سلطات الدولة وعلى نطاق واسع يمس ويقيد حرية مئات الفلسطينيين بدون أي مسوغ قانوني ودون مراعاة للقيود والإجراءات والضمانات الصارمة، إضافة لذلك فقد
جعلت اتفاقية جنيف الرابعة اعتقال الأشخاص المحميين من سكان المناطق المحتلة تدبيرا شديد القسوة، لا يجوز اللجوء إليه إلا في أضيق الأحوال وبشكل مؤقت.

وطالب التجمع في بلاغه بضرورة التدخل العاجل لوقف سياسية الاعتقال الإداري بشكل فوري والضغط من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية يرعاها مجلس حقوق الإنسان للوقوف على هذه الجرائم بحق الاسرى ورفعها للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة

الخارجية: ندعو المواطنين والطلبة غير المسجلين لديها لرحلتي القاهرة للتسجيل فورًا

الخارجية: ندعو المواطنين والطلبة غير المسجلين لديها لرحلتي القاهرة للتسجيل فورًا

مصطفى البرغوثي: غانتس تابع نتنياهو الصغير يكرر نفس الكذب والخداع

مصطفى البرغوثي: غانتس تابع نتنياهو الصغير يكرر نفس الكذب والخداع

النائب زيدان: فتح أمام استحقاق تاريخي ووطني لاستقلال القرارالوطني

النائب زيدان: فتح أمام استحقاق تاريخي ووطني لاستقلال القرارالوطني

أبو الغيط: عودة إسرائيل للنشاط الاستيطاني تناقض ادعاءات السعي للسلام والاستقرار بالمنطقة

أبو الغيط: عودة إسرائيل للنشاط الاستيطاني تناقض ادعاءات السعي للسلام والاستقرار بالمنطقة

السياحة بغزة: إعادة فتح المنشآت والمطاعم جاء لإنقاذها من الانهيار

السياحة بغزة: إعادة فتح المنشآت والمطاعم جاء لإنقاذها من الانهيار

فتوح يطلع القنصل العام السويدي على آخر مستجدات ملف المصالحة الفلسطينية

فتوح يطلع القنصل العام السويدي على آخر مستجدات ملف المصالحة الفلسطينية

الاحتلال يقتحم منزلًا ويعتدي على ساكنيه شمال سلفيت

الاحتلال يقتحم منزلًا ويعتدي على ساكنيه شمال سلفيت

مباحث (كورونا) تُغلق 66 محلًا ومنشأة مخالفة بقطاع غزة

مباحث (كورونا) تُغلق 66 محلًا ومنشأة مخالفة بقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

النائب زيدان: فتح أمام استحقاق تاريخي ووطني لاستقلال القرارالوطني

النائب زيدان: فتح أمام استحقاق تاريخي ووطني لاستقلال القرارالوطني

فتوح يطلع القنصل العام السويدي على آخر مستجدات ملف المصالحة الفلسطينية

فتوح يطلع القنصل العام السويدي على آخر مستجدات ملف المصالحة الفلسطينية

الاحتلال يقتحم منزلًا ويعتدي على ساكنيه شمال سلفيت

الاحتلال يقتحم منزلًا ويعتدي على ساكنيه شمال سلفيت

مباحث (كورونا) تُغلق 66 محلًا ومنشأة مخالفة بقطاع غزة

مباحث (كورونا) تُغلق 66 محلًا ومنشأة مخالفة بقطاع غزة

&#34;حرية&#34; يرسل بلاغاً للمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي بشأن الأسير ماهر الأخرس

"حرية" يرسل بلاغاً للمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي بشأن الأسير ماهر الأخرس

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

دائرة الصحة النفسية بالهلال الأحمر تواصل تقديم خدماتها لمواجهة فيروس (كورونا) بغزة

دائرة الصحة النفسية بالهلال الأحمر تواصل تقديم خدماتها لمواجهة فيروس (كورونا) بغزة

مذكرات فلسطينية عاجلة للعالم بشأن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية

مذكرات فلسطينية عاجلة للعالم بشأن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية

منوعات

صور: مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ومتابعون: &#34;مش شبهك خالص&#34;

صور: مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ومتابعون: "مش شبهك خالص"

محمد رياض يروي اللحظات الأخيرة لـ&#34;محمود ياسين&#34;: دعواتكم لرانيا وشهيرة

محمد رياض يروي اللحظات الأخيرة لـ"محمود ياسين": دعواتكم لرانيا وشهيرة

نبيلة عبيد تقدم وصفة الجمال: ممارسة الرياضة سر حفاظي على نفسي

نبيلة عبيد تقدم وصفة الجمال: ممارسة الرياضة سر حفاظي على نفسي

شاهد: أصالة بوصلة رقص وأحضان مع رامي صبري وتامر حبيب

شاهد: أصالة بوصلة رقص وأحضان مع رامي صبري وتامر حبيب

بعد مصرع فتاة المعادي..رانيا يوسف:&#34;مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقا الإعدام&#34;

بعد مصرع فتاة المعادي..رانيا يوسف:"مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقا الإعدام"

شاهد: هل تتذكرون &#34;خيرو&#34; بـ&#34;أحلام ابو الهنا&#34;؟.. شاهدوها بأحدث صورة بعد 20 عام

شاهد: هل تتذكرون "خيرو" بـ"أحلام ابو الهنا"؟.. شاهدوها بأحدث صورة بعد 20 عام

شاهد: محمود ياسين الحفيد يوضح أسباب وفاة جدّه

شاهد: محمود ياسين الحفيد يوضح أسباب وفاة جدّه

إسرائيل تُقرر سحب تصاريح الفنان الفلسطيني محمد عساف بسبب &#34;مقاطع فيديو&#34;

إسرائيل تُقرر سحب تصاريح الفنان الفلسطيني محمد عساف بسبب "مقاطع فيديو"

شاهد: ما الذي عجزت هنا الزاهد عن تغييره في أحمد فهمي؟

شاهد: ما الذي عجزت هنا الزاهد عن تغييره في أحمد فهمي؟

شاهد: فيديو قديم يوثّق علاقة الصداقة بين عمرو دياب وعامر منيب

شاهد: فيديو قديم يوثّق علاقة الصداقة بين عمرو دياب وعامر منيب

عربي

مقتل 13 جندياً في اشتباكات بين الجيش الصومالي وحركة (الشباب)

مقتل 13 جندياً في اشتباكات بين الجيش الصومالي وحركة (الشباب)

الصحة العُمانية: وقعنا اتفاقيات لتوفير لقاح ضد (كورونا)

الصحة العُمانية: وقعنا اتفاقيات لتوفير لقاح ضد (كورونا)

قتلى وجرحى في مواجهات قبلية عنيفة بدولة عربية

قتلى وجرحى في مواجهات قبلية عنيفة بدولة عربية

العجلان: لن يكون لنا تعامل مع كل ما هو تركي

العجلان: لن يكون لنا تعامل مع كل ما هو تركي