شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)
غزة- دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، تحديثاً للخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس.
وأشارت الوزارة، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بين المواطنين، وصل إلى 4366 إصابة.
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، تحديثاً للخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس.
وأشارت الوزارة، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بين المواطنين، وصل إلى 4366 إصابة.
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