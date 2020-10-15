مقتل 13 جندياً في اشتباكات بين الجيش الصومالي وحركة (الشباب)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مسؤول عسكري صومالي، أن ما لا يقل عن 13 جندياً، قتلوا بعدما هاجم الجيش حركة الشباب في غابة ومزارع قريبة من منطقة أفجوي بشمال غربي العاصمة مقديشو.



وقال الميجر محمد علي، في وقت متأخر أمس الأربعاء: "خرجنا من منطقة أفجوي الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً من مقديشو، وهاجمنا الشباب في المزارع خارجها"، وأضاف "قتلنا أربعة متشددين وطاردنا الشباب، عاد معظم أفراد الجيش، وتركنا 24 جنديا هناك، وبعدها هاجمت حركة الشباب هذا المساء جنودنا، وقتلوا 13"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وفيما أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها، قال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة "قتلنا 24 جندياً وفر الباقون".



وعادة تتضارب أعداد الضحايا التي تعلنها الحكومة والحركة بعد الهجمات.



وتقاتل حركة الشباب منذ 2008 للإطاحة بالحكومة الصومالية المركزية المعترف بها دولياً.