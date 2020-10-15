فتوح: الكل الفلسطيني يدعو إلى إجراء الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، المفوض العام للعلاقات الدولية، القنصل العام السويدي جيسيكا أولسن، على المحادثات التي أجريت بين حماس والفصائل الفلسطينية، والتقدم الإيجابي والتوافق بين الفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.



وأوضح فتوح، خلال اللقاء، الذي عقد، اليوم الخميس، في مدينة رام الله، أن الكل الفلسطيني، يدعو إلى إجراء الانتخابات، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



من جانبها، أكدت أولسن، وقوف بلادها إلى جانب الحق الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما شددت على أن السويد من الدول الداعمة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكدت دعم دولة السويد للانتخابات الديمقراطية الفلسطينية.