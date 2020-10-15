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شؤون فلسطينية

خلال 24 ساعة الماضية.. فلسطين تسجل ثماني وفيات جديدة بفيروس (كورونا) و442 إصابة

خلال 24 ساعة الماضية.. فلسطين تسجل ثماني وفيات جديدة بفيروس (كورونا) و442 إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس (كورونا)، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في فلسطين منذ بداية الجائحة إلى 463 وفاة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الخميس: إن حالات الوفاة الجديدة، سجلت لمواطن (72 عاماً) من جنين، ومواطنة (92 عاماً) ومواطن (86 عاماً) من طولكرم، ومواطنتين (65 و36 عاماً) من دورا، ومخيم الفوار بمحافظة الخليل، ومواطنة (62 عاماً) من بديا بسلفيت، ومواطن (73 عاماً) من رام الله، ومواطن (56 عاماً) من مخيم عين السلطان بمحافظة أريحا والأغوار، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت، أنه سجلت 442 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في فلسطين إلى 56999 إصابة منذ بداية الجائحة.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (75)، نابلس (49)، بيت لحم (58)، قلقيلية (21)، رام الله والبيرة (41)، جنين (28)، أريحا والأغوار (20)، سلفيت (5)، طوباس (6)، طولكرم (47)، قطاع غزة (81)، ضواحي القدس (11)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4661 فحصا.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه تم تسجيل281 حالة تعافٍ جديدة، ما يرفع عدد حالات التعافي في فلسطين إلى 49934 حالة.

وبيّنت أن حالات التعافي الجديدة، سجلت في محافظات الخليل (63)، جنين (32)، طولكرم (46) قلقيلية (8) سلفيت (2)، نابلس (16)، رام الله والبيرة (30)، طوباس (4) إضافة إلى 80 حالة في قطاع غزة.

وقالت الكيلة: إن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 87.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 36 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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