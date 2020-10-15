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قناة إسرائيلية: السودان يقبل العرض الأمريكي ويُقرر التطبيع مع إسرائيل

قناة إسرائيلية: السودان يقبل العرض الأمريكي ويُقرر التطبيع مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (i24news) الإسرائيلية: إن مجلس السيادة السوداني، قرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقبول العرض الأمريكي بهذا الشأن.

وأوضحت القناة، نقلاً عن مصدر إسرائيلي وصفته بالمطلع، أن مجلس السيادة السوداني، قرر في اجتماع عقد مساء أمس الأربعاء الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرة، إلى أنه دار نقاش صعب في الجلسة؛ لكن في النهاية اتخذ المجلس القرار. 

وأوضحت القناة، أن الولايات المتحدة، أمهلت السودان 24 ساعة حتى يقدم لها جواباً بشأن العرض، الذي قدم للخرطوم، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب مقابل تطبيع علاقات كاملة مع إسرائيل.

وكانت قناة (i24news)، قالت الشهر الماضي، إنه من المتوقع أن يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، خلال أسابيع؛ لدفع تطبيع العلاقات. 

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