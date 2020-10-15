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الصحة العُمانية: وقعنا اتفاقيات لتوفير لقاح ضد (كورونا)

الصحة العُمانية: وقعنا اتفاقيات لتوفير لقاح ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أحمد السعيدي، وزير الصحة العماني، أن بلاده وقعت اتفاقيات؛ لتوفير لقاح ضد فيروس (كورونا) مع حلول نهاية العام، ولكنه نوه إلى أن شراء اللقاح، سيكون فقط بعد التأكد من سلامته.

وقال الوزير العماني في مؤتمر صحفي للجنة العليا للتعامل مع تطورات انتشار فيروس (كورونا)، اليوم الخميس: "السلطنة وقعت مع عدة شركات من أجل الحصول على اللقاح، وربما سيتم توفير اللقاح على نهاية العام الحالي، لن يتم شراء اللقاح أو دخوله للسلطنة، إلا بعد إثبات سلامته"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

من جانبه، أوضح مدير عام مراقبة الأمراض بوزارة الصحة العمانية، سيف العبري، أنه توجد شركات، وصلت إلى مراحل متقدمة في تجارب اللقاح، والعديد منها وعدت بتوفير اللقاح لصالح سلطنة عمان، مشيراً إلى أن ذلك سيكون ربما نهاية هذا العام.

وأكد أن قرار اللجنة العليا بمنع التجمعات بكافة أشكاله، "لم يلغ حتى اليوم"؛ وأن انخفاض نسبة التعافي في السلطنة، ليس لأن المرض أكثر شدةً أو فتكاً، "بل هو ناجم عن عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية".

وأعلنت اللجنة خلال المؤتمر، أن إجمالي حالات الإصابة بوباء (كوفيد- 19) في سلطنة عمان بلغ 108296، والعدد الكلي لحالات التعافي 94229، بنسبة 87%.

ولم تذكر اللجنة إجمالي الوفيات، جراء مضاعفات فيروس (كورونا)؛ غير أنها أكدت أنها ما زالت دون 1% من إجمالي الإصابات.

وكانت اللجنة، قد قررت في وقت سابق، منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحاً اعتباراً من يوم الأحد 11 تشرين الأول/ أكتوبر، وحتى يوم السبت 24 منه.

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