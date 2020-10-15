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شؤون فلسطينية

العالول: (فتح) تبحث مع كافة الفصائل مأسسة العمل الجماهيري والشعبي

العالول: (فتح) تبحث مع كافة الفصائل مأسسة العمل الجماهيري والشعبي
محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول، إن حكومة الاحتلال، تستغل الظرف الراهن من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض؛ لتشكل عائقاً أمام أي تحرك أو حلول خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تكثيف انتهاكاتها واعتداءاتها ضد أبناء شعبنا، إضافة إلى تصعيد البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، والتي كان آخرها الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة.

وأوضح العالول، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هذه السياسة الإسرائيلية، تأتي بسياق محاولة تطبيق ما تسمى (صفقة القرن) بشكل صامت.

وأكد نائب رئيس حركة فتح، أن العمل الشعبي مستمر، ويتصاعد يوماً بعد يوم؛ للوقوف في وجه انتهاكات واعتداءات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وحماية الأرض ونصرة ومساندة الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الثاني والثمانين على التوالي.

وأشار إلى لأن الأيام الماضية، شهدت حراكاً جماهيرياً واسعاً من أجل مساندة المزارعين خلال موسم قطف الزيتون؛ للوقوف في وجه اعتداءات المستوطنين، منوهاً إلى أن العمل الشعبي، يتركز الآن في قرية برقة برام الله من أجل إزالة البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في المنطقة.

ونوه إلى أن حركة فتح، تبحث مع كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، مأسسة هذا العمل الجماهيري والشعبي للوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة ضد أبناء شعبنا.

وشدد العالول على أن القيادة، تواصل تحركاتها واتصالاتها مع مؤسسات المجتمع الدولي، من أجل مطالبتها بالتحرك، وأخذ دورها بشكل فاعل أكثر، من أجل الضغط على سلطات الاحتلال؛ لوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا.

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