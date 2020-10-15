مذكرات فلسطينية عاجلة للعالم بشأن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تقدم اليوم، بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مذكرات لكل من: الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش ورئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة تتعلق بمصادقة محكمة الاحتلال على إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة.



وأفاد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، أن هذه المذكرات جزء من الجهد المبذول لتوثيق جرائم الاحتلال كملف للامم المتحدة للعودة اليها في الوقت المناسب لحساب اسرائيل على جرائمها وعدم افلاتها من العقاب.



واوضح منصور، وفق إذاعة (صوت فلسطين)، أن اللجنة الرابعة السياسية ولجنة الاستعمار التابعتين للجمعية العامة للامم المتحدة تناقش انتهاكات الاحتلال بما فيها الاستيطان كجزء من نقاش عام مفتوح قبل الانتقال بعد فترة لاتخاذ قرارات من ضمنها ما يتعلق بالاستيطان وانتهاكات الاختلال الأخرى.



وبشأن جلسة السادس والعشرين من الشهر الجاري لمجلس الأمن والذي تترأسه روسيا، أشار منصور، إلى أن النقاشات والمشاورات المستمرة مع الجانب الروسي تترتكز على مبادرة السيد الرئيس محمود عباس للسلام المتعلقة بالطلب من الأمين العم للامم المتحدة مون اعضاء مجلس الامن والرباعية الدولية التحضير البدء بمشاوراتها للمؤتمر الدولي للسلام العام المقبل.



وأضاف أن ما يتم التحضير له من مشاورات وجهود مبذولة في مجلس الامن هذا الشهر برئاسة روسيا ستكون جزء من التهيئة والتحضير لمجلس الأمن بعد ثلاثة اشهر برئاسة تونس منوها الى ان نقاشات مشاورات مجلس الأمن في كانون الثاني/ يناير القادم برئاسة روسيا ستكون مختلفة عن سابقاتها وستؤدي لخطوات عملية على الأرض.