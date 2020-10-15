مدينة فلسطينية تُسجل نسبة مقلقة جداً بإصابات فيروس (كورونا)

سجلت مدينة نابلس في الضفة الغربية، نسبة مقلقة للإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، مقارنة بالآلية المتبعة لإجراء الفحوصات.





جاء ذلك، وفق ما أعلنت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، وذلك تعقيباً على تفشي الفيروس في المدينة.





قالت الأتيرة: إن مجموع الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة منذ بدء الجائحة، وصل إلى 3400 بينها 42 حالة وفاة.



وأوضحت الأتيرة، أن نسبة الإصابات مقلقة جداً مقارنة بالآلية المتبعة لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطن