الصحة: فلسطين شهدت حالة من الاستقرار بتسجيل الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة، الدكتور سامر الأسعد: إن الأيام الأخيرة، شهدت حالة من الاستقرار في تسجيل عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن الوفيات وصلت نسبتها 0.8% وهي نسبة أقل من المعدل العالمي.



وفيما يتعلق بالإصابات بفيروس (كورونا) في المدارس، أوضح الأسعد، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الخميس، أن فرق الأطقم الطبية على مستوى الوزارة والمديريات تتابع عن كثب الوضع الوبائي في المدارس، ويتم العمل معها حسب طبيعة الصورة الوبائية لكل مدرسة على حدة.



وأضاف الأسعد، أن الزيادة في الإصابات بالمدارس شيء متوقع، ولكن حتى اللحظة هي ضمن المعدل المعقول، ومسيطر عليه.