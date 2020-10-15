نتنياهو: سلامنا مع الإمارات من منطلق القوة ولا بنود سرية بالاتفاق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو: إنه لن يكون هناك سلام مع لبنان، ما دام (حزب الله) مسيطراً عليه، مضيفاً: "سنواصل مواجهة (حزب الله) ومفاوضات ترسيم الحدود مؤشر للمستقبل.



وأضاف نتنياهو، خلال جلسة (كنيست) اليوم الخميس: "إقرار الاتفاق مع الإمارات في كنيست من الأيام النادر، لا يوجد بنود سرية في اتفاقية السلام مع الإمارات".



وتابع نتنياهو: "توصلنا للسلام مع الإمارات من منطلق قوة، والاتفاق معها لا يتضمن بنوداً سرية، و الفلسطينون رفضوا خططاً عدة للسلام، ولو انتظرنا إزالة الفيتو الفلسطيني، ما توصلنا لسلام مع العالم العربي".





وأكمل: "دول إسلامية وعربية عدة، تطلب التقرب منا، بسبب قوتنا في مجالات عدة منها: الأمن الإلكتروني، وسنصنع السلام مع البحرين، ودول أخرى".

رام الله - دنيا الوطن