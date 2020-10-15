نتنياهو: سلامنا مع الإمارات من منطلق القوة ولا بنود سرية بالاتفاق
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو: إنه لن يكون هناك سلام مع لبنان، ما دام (حزب الله) مسيطراً عليه، مضيفاً: "سنواصل مواجهة (حزب الله) ومفاوضات ترسيم الحدود مؤشر للمستقبل.
وأضاف نتنياهو، خلال جلسة (كنيست) اليوم الخميس: "إقرار الاتفاق مع الإمارات في كنيست من الأيام النادر، لا يوجد بنود سرية في اتفاقية السلام مع الإمارات".
وتابع نتنياهو: "توصلنا للسلام مع الإمارات من منطلق قوة، والاتفاق معها لا يتضمن بنوداً سرية، والفلسطينون رفضوا خططاً عدة للسلام، ولو انتظرنا إزالة الفيتو الفلسطيني، ما توصلنا لسلام مع العالم العربي".
وأضاف نتنياهو، خلال جلسة (كنيست) اليوم الخميس: "إقرار الاتفاق مع الإمارات في كنيست من الأيام النادر، لا يوجد بنود سرية في اتفاقية السلام مع الإمارات".
وتابع نتنياهو: "توصلنا للسلام مع الإمارات من منطلق قوة، والاتفاق معها لا يتضمن بنوداً سرية، والفلسطينون رفضوا خططاً عدة للسلام، ولو انتظرنا إزالة الفيتو الفلسطيني، ما توصلنا لسلام مع العالم العربي".
وأكمل: "دول إسلامية وعربية عدة، تطلب التقرب منا، بسبب قوتنا في مجالات عدة منها: الأمن الإلكتروني، وسنصنع السلام مع البحرين، ودول أخرى".
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