دولي

نتنياهو: سلامنا مع الإمارات من منطلق القوة ولا بنود سرية بالاتفاق

نتنياهو: سلامنا مع الإمارات من منطلق القوة ولا بنود سرية بالاتفاق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو: إنه لن يكون هناك سلام مع لبنان، ما دام (حزب الله) مسيطراً عليه، مضيفاً: "سنواصل مواجهة (حزب الله) ومفاوضات ترسيم الحدود مؤشر للمستقبل.

وأضاف نتنياهو، خلال جلسة (كنيست) اليوم الخميس: "إقرار الاتفاق مع الإمارات في كنيست من الأيام النادر، لا يوجد بنود سرية في اتفاقية السلام مع الإمارات".

وتابع نتنياهو: "توصلنا للسلام مع الإمارات من منطلق قوة، والاتفاق معها لا يتضمن بنوداً سرية، والفلسطينون رفضوا خططاً عدة للسلام، ولو انتظرنا إزالة الفيتو الفلسطيني، ما توصلنا لسلام مع العالم العربي".

وأكمل: "دول إسلامية وعربية عدة، تطلب التقرب منا، بسبب قوتنا في مجالات عدة منها: الأمن الإلكتروني، وسنصنع السلام مع البحرين، ودول أخرى". 

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