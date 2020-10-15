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أوروبا تعود لحظر التجول والعزل العام لمواجهة "أسوأ سيناريو" لتفشي (كورونا)

أوروبا تعود لحظر التجول والعزل العام لمواجهة "أسوأ سيناريو" لتفشي (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
فرضت فرنسا حظر التجول ليلاً، في حين عمدت دول أوروبية أخرى إلى إغلاق المدارس، وإلغاء عمليات جراحية، واستدعاء جيوش من طلبة الطب للعمل وسط ضغوط هائلة على السلطات، التي تواجه أسوأ سيناريو لارتفاع حالات فيروس (كورونا) مع دخول فصل الشتاء.

ومع وصول حالات الإصابة الجديدة فيها إلى حوالي 100 ألف يومياً، تجاوزت أوروبا، بفارق كبير، الولايات المتحدة التي تشهد تسجيل أكثر من 51 ألف إصابة بـ (كوفيد- 19) في المتوسط يومياً، وفق وكالة (وفا).

ومع تسجيل الحالات قفزات سريعة في فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، حظر التجول ليلاً لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من يوم السبت، في باريس ومدن رئيسية أخرى، مما يؤثر على ما يقرب من ثلث سكان البلاد، البالغ عددهم 67 مليون نسمة.

وقال ماكرون في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي: إن حظر التجول سيوقف مؤقتاً "الحفلات ولحظات الود، حيث يتجمع 50 أو 60 فرداً، والأمسيات الاحتفالية لأنها للأسف عوامل تسرع من انتشار المرض"، مضيفاً: "سوف نتجاوز هذا إذا تماسكنا".

وخففت أغلب الحكومات الأوروبية، إجراءات العزل العام في الصيف، للبدء في إنعاش اقتصاداتها المتجهة بالفعل نحو تراجع لم يسبق له مثيل، وفقدان للوظائف بسبب الموجة الأولى من تفشي فيروس (كورونا).

لكن العودة للأنشطة الطبيعية، من المطاعم المزدحمة إلى بداية العام الجامعي الجديد، تسببت في زيادة حادة في حالات الإصابة في مختلف أرجاء القارة.

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنها اتفقت وزعماء ولايات ألمانيا الستة عشر الأربعاء، على إجراءات أكثر صرامة دون أن تورد تفاصيل، مضيفة: "نحن بالفعل في مرحلة النمو المتسارع، فالأرقام اليومية تظهر ذلك".

وفي لشبونة، لم يُفاجأ مشجعو كرة القدم، بعد أن ثبتت إصابة قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بالفيروس، قائلين: إن الجائحة أظهرت ببساطة أن الجميع معرض لخطر الإصابة وإن الرياضيين المشهورين ليسوا استثناء.

وحولت جمهورية التشيك، أعلى دول أوروبا إصابة بالفيروس بالنسبة لعدد السكان، المدارس إلى نظام التعليم عن بعد، وتخطط لاستدعاء آلاف من طلبة الطب، وتخفض المستشفيات حالات التدخل الطبي غير العاجل؛ لإخلاء أسرة للمرضى.

وقالت لينكا كيرياكوفا كبيرة الممرضات في مستشفى سلاني قرب براغ، حيث يعكف البناؤون على تحويل العنبر العام إلى وحدة لعلاج (كوفيد- 19) "أحيانا نكون على وشك البكاء".

وتكثف بولندا تدريب العاملين بالتمريض وتدرس إقامة مستشفيات ميدانية عسكرية، وستحول موسكو العديد من الطلبة إلى نظام التعليم عن بعد، في حين تغلق إيرلندا الشمالية المدارس لمدة أسبوعين.

ووصف الإيرلندي ميشيل مارتن، ارتفاع عدد الحالات في إيرلندا الشمالية بأنه "مقلق للغاية"، وزادت الحكومة القيود في ثلاث مقاطعات على الحدود.

وتقاوم القوى الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا حتى الآن الضغوط لإغلاق المدارس وهي الخطوة التي أوجدت صعوبات أثناء إجراءات العزل العام في الربيع، إذ تناوب أولياء الأمور على العمل من المنزل ورعاية الأطفال.

وعاودت هولندا فرض عزل عام جزئي الأربعاء، فأغلقت الحانات والمطاعم وأبقت على المدارس مفتوحة.

وبلغ معدل الإصابة اليومي في أوروبا مئة ألف حالة - أي نحو ثلث الإصابات العالمية - مما أجبر الحكومات على تشديد القيود مع محاولة لوضع معايير لها بحيث تحمي الصحة دون أن تدمر سبل كسب الرزق.

وتقول منظمة الصحة العالمية: إن بريطانيا وفرنسا وروسيا وإسبانيا، مثلت أكثر من نصف حالات الإصابة الجديدة في أوروبا في الأسبوع المنتهي في 11 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون دعوات من المعارضة لإعلان إجراءات العزل العام من جديد في البلاد، لكنه يقاوم حتى الآن، ومع ذلك، فإن دخول المستشفيات يتصاعد، وأصبحت المنشآت الطبية الميدانية التي شُيدت في الربيع جاهزة مرة أخرى.

وذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) أن لندن ستواجه قيوداً أكثر صرامة في غضون أيام.

وفي إسبانيا، من المقرر أن تعلن السلطات في إقليم كتالونيا إما إغلاق الحانات والمطاعم لمدة أسبوعين أو تخفيض كبير في ساعات العمل فيها.

وفي بلجيكا، ثاني أعلى دول أوروبا إصابة بالنسبة لعدد السكان، يتعين على المستشفيات الآن حجز ربع أسرتها لمرضى (كوفيد- 19).

وفي أستراليا، وهي واحدة من أنجح الدول في مكافحة الفيروس، ظهرت بؤر تفش في أكبر ولايتين من حيث عدد السكان، مما دفع نيو ساوث ويلز إلى تأجيل تخفيف بعض القيود.

وفرضت ماليزيا قيوداً جديدة، إذ أرجأ القصر الملكي جميع الاجتماعات لمدة أسبوعين.

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