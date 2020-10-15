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قتلى وجرحى في مواجهات قبلية عنيفة بدولة عربية

قتلى وجرحى في مواجهات قبلية عنيفة بدولة عربية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مراسل السودان، اليوم الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في مواجهات قبلية في مدينة سواكن على خلفية إقالة والي كسلا، صالح عمار.

وشهدت بعض أحياء مدينة كسلا شرقي السودان، منذ مساء أمس الثلاثاء، تصعيداً واحتجاجات على إعفاء والي كسلا من مهامه، حيث فرضت سلطات الأمن في ولاية البحر الأحمر، حظر التجول بمدينتي بورتسودان وسواكن، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أصدر الثلاثاء، قراراً، أعفى بموجبه صالح عمار من منصبه.

وانتقدت قبائل البني عامر، قرار حمدوك، معتبرة أن إقالة والي كسلا بهذه الطريقة، هي أحد مظاهر الاستهداف الصارخ لهذه القبيلة، مشددة على أنها تنتظر رد الحكومة بالخطوات الجادة؛ لإيجاد معالجات لقرار الإقالة المعيب.

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