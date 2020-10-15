السعودية تُدشّن أول منظومة للزوارق الاعتراضية السريعة المصنعة محلياً



وأضاف العوهلي: "إن صناعة وتوطين منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية، ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري، ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة".



وأشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة (الزامل)، عبدالرحمن الزامل، بالشراكة مع القوات البحرية الملكية السعودية، وثقتهم ودعمهم للمصنع المحلي، وبالعلاقة الاستراتيجية مع شركة (CMN) الفرنسية، لافتاً إلى أن "الحدث يترجم أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 نحو القطاع".



ويذكر، أن هذه الدفعة من منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة، أول دفعة مصنعة محلياً، وتأتي امتداداً لدفعات سابقة استلمتها القوات البحرية الملكية السعودية من شركة (CMN) الفرنسية عبر اتفاقية موقعة بين الطرفين، تتضمن تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32).



ويتم تصنيع جزء منها في فرنسا، والجزء الآخر، يتم صناعته، ونقل تقنيته محلياً إلى المملكة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الرياض وباريس في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، الأربعاء، عن تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مصنع محلياً، بالإضافة إلى تدشين أول حوض عائم.وجاء الإعلان، ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، حيث سيتم تصنيعها وتوطينها محلياً، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بتعاون بين شركة (CMN) الفرنسية، وشركة (الزامل) للخدمات البحرية، كما نقل موقع (روسيا اليوم).وحضر الحفل عدد من القيادات العسكرية العليا في المملكة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة بمقر شركة (الزامل) للخدمات البحرية في المنطقة الشرقية.وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي: "إن المنظومة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية، كما ستسهم في تعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية".