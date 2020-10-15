شؤون فلسطينية

قطاع غزة يُسجل (81) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتعافي (80)

قطاع غزة يُسجل (81) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتعافي (80)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، مشيرةً إلى أنها أجرت 1866 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 81 إصابة جديدة بالفيروس، إلى جانب تعافي 80 حالة جديدة من مصابي الفيروس، مضيفةً: "اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4366 اصابة منها: حالات نشطة حاليا 1738، حالة متعافين 2602 حالة، وفيات 26".




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