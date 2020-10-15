شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عدداً من المواطنين، واندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب داود قطينة من سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

واقتحمت آليات الاحتلال، بلدة عناتا في القدس، وانتشرت بكثافة في عدة مناطق بالبلدة، واقتحمت تلك القوات، حي الضهرة في قرية العيسوية.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين أيهم عقل، وشاهد كايد، من بلدة سبسطية شمالي نابلس، وتم الاعتداء عليهما بالضرب، وسط إطلاق قنابل الغاز السام داخل المنازل.

وفي طوباس، شهدت المدينة وبلدة تياسير شرقاً مواجهات عنيفة، بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

ولفتت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال، دهمت عدداً من المنازل والبنايات في طوباس وتياسير، وفتشتها وخربت في محتوياتها، وسط ترويع السكان.

وفي بيت لحم، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الشبان أنس ماهر جودة، ومعتز نزيه بداونة، وهما من مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومحمد عواد عواد (21 عاماً) من منطقة جبل الموالح وسط المدينة، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، عدة أحياء في المدينة، وسلّمت المواطنين أيمن زيد الجنيدي، وأنس شاكر القدسي بلاغاً لمقابلة مخابراتها.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوبي المحافظة، وسلمت المواطن أيوب العقيبي، بلاغاً لمقابلة المخابرات الإسرائيلية.

ويواصل الاحتلال، حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (1575) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خلال أيلول/ سبتمبر الماضي (307) اقتحامات، ووصل عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (395) حاجزاً.

ورصد التقرير (94) مداهمة لمنازل تعود لفلسطينيين، واستشهاد مواطنين اثنين وجرح (66) آخرين بنيران قوات الاحتلال، واعتقال (344) مواطناً، واحتجزت (33) آخرين.

وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (301، 289، 237) انتهاكاً على التوالي.

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