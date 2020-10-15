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العجلان: لن يكون لنا تعامل مع كل ما هو تركي

العجلان: لن يكون لنا تعامل مع كل ما هو تركي
رام الله - دنيا الوطن
أطلق عجلان العجلان؛ رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة الغرفة السعودية بالرياض، اللاءات الثلاثة في وجه الاقتصاد التركي، داعياً إلى عدم التعامل معهم لاستمرار إساءتهم للقيادة السعودية.

وأضاف العجلان: "‏حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة، أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضدّ استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا"، كما نقلت (صحيفة سبق الإلكترونية).

وغرَد قائلاً: "أقولها بكل تأكيد ووضوح، لا استثمار، لا استيراد، ‏لا سياحة، نحن كمواطنين ورجال أعمال، لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي".

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