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كشف تفاصيل صفقة تبادل أسرى بين الحوثيين وأمريكا

كشف تفاصيل صفقة تبادل أسرى بين الحوثيين وأمريكا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق الحوثيون سراح أسيرين أمريكيين كانا محتجزين لديهم في اليمن، إلى جانب رفاة شخص ثالث، كان معهم، ومات في الأسر، أمس الأربعاء.

وأكد مصدر رفيع انخرط بالمفاوضات، على أنه جرى إطلاق سراح 271 حوثياً، كانوا أسرى في العاصمة العُمانية، مسقط، ضمن الصفقة نفسها، وأُعيدوا إلى العاصمة اليمنية، صنعاء، ولم يسم المصدر الأمريكيين، الذين أُفرج عنهما، كما نقل موقع (CNN العربية).

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أول من نشر خبر إطلاق سراح الأسيرين الأمريكيين، وذكرت أن اسميهما: "ساندرا لولي، وهي عاملة أمريكية في المجال الإنساني، اعتقلها الحوثيون قبل 3 سنوات، وميخائيل غيدادا، وهو رجل أعمال أمريكي، أسره الحوثيون قبل عام" مشيرة إلى أن الحوثيين، أفرجوا عن جثة الأسير الثالث، بلال فطين.

وقال المتحدث باسم الجماعة، التي تسيطر على مساحات واسعة من اليمن، عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر)، إن مئات "المصابين والمعتقلين من الشعب اليمني" وصلوا إلى صنعاء على متن طائرة من عُمان.

وكتب المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام عبر (تويتر): "كل الشكر والتقدير لسلطنة عُمان على جهودها الإنسانية مع الشعب اليمني"، على حد تعبيره.

وأكد مسؤول تابع للحوثيين، واسمه نصر الدين عامر، على أنه لا يؤكد أو ينفي أن الأسرى الأمريكيين، كانوا ضمن الصفقة.

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