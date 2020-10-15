جيش الاحتلال يبدأ بتنفيذ مشروع جديد بغلاف غزة خاص بآلياته العسكرية

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن الجيش، بدأ مشروعاً لشق عشرات الكيلومترات من الممرات في غلاف غزة لتسهيل حركة الآليات العسكرية قرب الحدود مع قطاع غزة.





وأوضحت الصحيفة، أن ذلك بهدف تقليل الأضرار التي تلحق بالحقول الزراعية لمستوطني الغلاف، مضيفةً: "هذا درس مستفاد من عملية الجرف الصامد في صيف 2014، عندما داست الآليات العسكرية مئات الدونمات من الحقول الزراعية للمستوطنين في طريقها إلى القتال داخل قطاع غزة".





وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حينها تم دفع 30 مليون شيكل كتعويض للمزارعين، الذين دمرت حقولهم نتيجة لتحرك الدبابات وناقلات الجند، التي شاركت في المعارك، حيث تبلغ تكلفة المشروع مليون شيكل، ومن المتوقع الانتهاء من العمل فيه في غضون عام.

رام الله - دنيا الوطن