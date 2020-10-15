عربي

وكالة لبنانية: الحريري يتجه إلى سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة

وكالة لبنانية: الحريري يتجه إلى سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن توجه لدى المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، سحب ترشيحه وتعليق مبادرته، وذلك بسبب تأجيل الاستشارات النيابية، ورفض عدد من الكتل لذلك.

وذكرت وكالة (النشرة) اللبنانية، نقلاً عن مصادرها، أن اتصالات تجرى بشكل حثيث مع النائب ​سعد الحريري،​ لثنيه عن التوجه لسحب ترشيحه ل​رئاسة الحكومة​ المقبلة.

وكان قد أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في وقت سابق من اليوم في بيان، بأنه قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة غداً الخميس 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 اسبوعاً أي إلى يوم الخميس 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بالتوقيت نفسه، وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية؛ لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها.

وكان الحريري قد طرح نفسه مجدداً، كمرشح لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية، بعد فشل رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب في مهمة التشكيل الحكومي، بسبب تصاعد الخلافات السياسية في البلاد.

أخبار ذات صلة

مسؤول قطري: الدوحة كانت ضحية للجريمة السيبرانية

مسؤول قطري: الدوحة كانت ضحية للجريمة السيبرانية

الرئيس الجزائري: قضية الصحراء الغربية قضية استعمار

الرئيس الجزائري: قضية الصحراء الغربية قضية استعمار

أمريكا تُوجه دعوة للسعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل

أمريكا تُوجه دعوة للسعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل

شاهد: مطالباً بالإفراج عن والده.. أول ظهور لضحية جريمة الزرقاء بالأردن

شاهد: مطالباً بالإفراج عن والده.. أول ظهور لضحية جريمة الزرقاء بالأردن

بعد ساعات من الإفراج عنها.. السلطات السودانية تُعيد اعتقال زوجة عمر البشير

بعد ساعات من الإفراج عنها.. السلطات السودانية تُعيد اعتقال زوجة عمر البشير

الولايات المتحدة: نشكر السعودية على دورها في إنجاح اتفاقات &#34;التطبيع الإبراهيمية&#34;

الولايات المتحدة: نشكر السعودية على دورها في إنجاح اتفاقات "التطبيع الإبراهيمية"

الولايات المتحدة تُمهل السودان 24 ساعة لإعلان تطبيعها مع إسرائيل

الولايات المتحدة تُمهل السودان 24 ساعة لإعلان تطبيعها مع إسرائيل

الإمارات: تغليظ عقوبات مخالفي قيود (كورونا) من الموظفين

الإمارات: تغليظ عقوبات مخالفي قيود (كورونا) من الموظفين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس

قوات الاحتلال تداهم منزلاً في طوباس

قوات الاحتلال تداهم منزلاً في طوباس

النقل والمواصلات تشرع بصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بميناء غزة البحري

النقل والمواصلات تشرع بصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بميناء غزة البحري

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ورعاة الأغنام

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ورعاة الأغنام

قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين وتعبث بمحتوياتها وتعتقل شابين بسلفيت

قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين وتعبث بمحتوياتها وتعتقل شابين بسلفيت

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت لحم

انخفاض جديد بأسعار الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

انخفاض جديد بأسعار الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

أجواء خريفية ودرجات حرارة معتدلة في فلسطين حتى الأحد المقبل

أجواء خريفية ودرجات حرارة معتدلة في فلسطين حتى الأحد المقبل

منوعات

شاهد: هل تتذكرون &#34;خيرو&#34; بـ&#34;أحلام ابو الهنا&#34;؟.. شاهدوها بأحدث صورة بعد 20 عام

شاهد: هل تتذكرون "خيرو" بـ"أحلام ابو الهنا"؟.. شاهدوها بأحدث صورة بعد 20 عام

شاهد: محمود ياسين الحفيد يوضح أسباب وفاة جدّه

شاهد: محمود ياسين الحفيد يوضح أسباب وفاة جدّه

شاهد: ما الذي عجزت هنا الزاهد عن تغييره في أحمد فهمي؟

شاهد: ما الذي عجزت هنا الزاهد عن تغييره في أحمد فهمي؟

شاهد: فيديو قديم يوثّق علاقة الصداقة بين عمرو دياب وعامر منيب

شاهد: فيديو قديم يوثّق علاقة الصداقة بين عمرو دياب وعامر منيب

شاهد: نادية الجندي.. أحمد حلمي.. آسر ياسين وحسن الرداد ينعون محمود ياسين

شاهد: نادية الجندي.. أحمد حلمي.. آسر ياسين وحسن الرداد ينعون محمود ياسين

بدر خلف يهاجم رابح صقر: &#34;يما شهالنفسية&#34;

بدر خلف يهاجم رابح صقر: "يما شهالنفسية"

شاهد: فنان مصري يشن هجوما علی عادل إمام: &#34;مش عاوز حد ينور&#34;

شاهد: فنان مصري يشن هجوما علی عادل إمام: "مش عاوز حد ينور"

شاهد: والد الفنانة بوسي يشكو رفضها علاجه: &#34;يعني اشحت؟&#34;

شاهد: والد الفنانة بوسي يشكو رفضها علاجه: "يعني اشحت؟"

شاهد: اليوتيوبرز أنس وزوجته أصالة يعلنان إصابتهما بفيروس (كورونا)

شاهد: اليوتيوبرز أنس وزوجته أصالة يعلنان إصابتهما بفيروس (كورونا)

هل حرم ابن فضل شاكر والده من حضور حفل زفافه؟

هل حرم ابن فضل شاكر والده من حضور حفل زفافه؟

عربي

وكالة لبنانية: الحريري يتجه إلى سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة

وكالة لبنانية: الحريري يتجه إلى سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة

الرئيس الجزائري: قضية الصحراء الغربية قضية استعمار

الرئيس الجزائري: قضية الصحراء الغربية قضية استعمار

بعد ساعات من الإفراج عنها.. السلطات السودانية تُعيد اعتقال زوجة عمر البشير

بعد ساعات من الإفراج عنها.. السلطات السودانية تُعيد اعتقال زوجة عمر البشير

الولايات المتحدة: نشكر السعودية على دورها في إنجاح اتفاقات &#34;التطبيع الإبراهيمية&#34;

الولايات المتحدة: نشكر السعودية على دورها في إنجاح اتفاقات "التطبيع الإبراهيمية"